Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Diebstahl von 2 Zigarettenautomaten (03.10.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Schrambergerstraße in Sulgen ein Zigarettenautomat entwendet. Dieser war an einem Spirituosengeschäft angebracht und wurde von der bisher unbekannten Täterschaft von der Wand gerissen und komplett entwendet. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Schrambergerstraße in Hardt ein weiterer Zigarettenautomat vermutlich mit Hilfe eines Winkelschleifers von der Hauswand einer Gaststätte getrennt und komplett entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche an den genannten Örtlichkeiten relevante Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 erbeten.

