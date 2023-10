Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (03.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstag gegen 02:25 Uhr warf ein bisher unbekannter Täter insgesamt 6 E-Scooter von der Neuen Rheinbrücke (Schänzlebrücke) auf die darunterliegende Reichenaustraße. Durch die Fallhöhe von etwa 12 Metern entstand an den E-Scooter ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3´000 Euro. Die Fahrbahn der Reichenaustraße wurde augenscheinlich lediglich leicht beschädigt. Glücklicherweise wurden durch die Tat keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Gesucht wird ein Mann im Alter von 17-19 Jahren mit blonden lockigen Haaren, welcher mit einem hellen Oberteil bekleidet war. Nach der Tat ist dieser vermutlich auf der Neuen Rheinbrücke in Richtung Paradies geflüchtet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell