Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung am Steinberg

Goslar (ots)

Am vergangenen Freitag wurde eine 25-jährige Frau im Bereich Frankenberger Teich / Nonnenberg von einem bislang unbekannten Mann angegriffen.

Das Opfer war gegen 18 Uhr zu Fuß in Richtung Steinberg unterwegs. In Höhe eines Findlings am Frankenberger Teich wurde die 25-Jährige unvermittelt von hinten an den Oberarmen und am Hals ergriffen. In dem nun folgenden Handgemenge gelang es ihr, sich aus dem Griff des Angreifers zu lösen und davonzulaufen.

Bei dem Täter habe es sich um einen etwa 60-70 Jahre alten Mann gehandelt, der ca. 185 cm groß war. Er trug kurze graue Haare, einen Bart und war bekleidet mit einem blauen Pullover und schwarzer Hose. Möglicherweise hat der Unbekannte durch die Auseinandersetzung eine Verletzung im Gesicht davongetragen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittler der Kripo fragen nun nach möglichen Zeugen, die am Freitag, 21. Juni, Beobachtungen im Bereich des Frankenberger Teiches / Nonnenberg gemacht haben, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell