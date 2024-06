POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Am Dienstagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Robert- Koch- Straße in Goslar. Ein schwarzer Audi A4, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Einmündung in die Franckestraße geparkt war, wurde gegen 10:20 Uhr von einem vorbeifahrenden Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 500EUR ...

mehr