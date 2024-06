Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.06.2024

Am Dienstagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Robert- Koch- Straße in Goslar.

Ein schwarzer Audi A4, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Einmündung in die Franckestraße geparkt war, wurde gegen 10:20 Uhr von einem vorbeifahrenden Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 500EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen für diesen Vorfall. Insbesondere von Interesse ist der flüchtige Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen Peugeot mit Goslarer Kennzeichen gehandelt haben soll. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Am Dienstagmittag kam es auf der B498 zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Der 64- jährige Braunschweiger befuhr mit seinem Motorrad Kawasaki die B498 von Altenau kommend in Fahrtrichtung Goslar. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 64- jährige Fahrer und der 15-jährige Sozius erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Göttingen verbracht. Der Sachschaden wird auf 3000EUR geschätzt.

Am Dienstagabend kam es auf der B27 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer tödlich verletzt wurde.

Der 53- jährige Magdeburger befuhr gegen 19:15 Uhr befuhr mit seinem Hyundai die B27 von Braunlage in Richtung Elend. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen verstarb der Fahrzeugführer noch am Unfallort. Am Pkw entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme und musste die B27 für 3 Stunden voll gesperrt werden.

