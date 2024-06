POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht im Bereich Kramerswinkel Am 22.06.2024, um 08:30 Uhr, kann eine Anwohnerin in der Mengestraße in Höhe der Hausnummer 1 Beschädigungen an ihrem Pkw feststellen. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich hierbei unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Pkw befindet sich am linken hinteren Kotflügel und wird auf derzeit ca. 2000 Euro ...

mehr