POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 23.06.2024

E - Scooter Fahrer ohne Pflichtversicherung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Harzburg. Am Sonnabend, den 22.06.2024, gegen 11.10 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg der Fahrer eines E-Scooter überprüft. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurde bei dem 36jährigen Goslarer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. In weiterer Folge wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem "Elektrokleinstfahrzeug" wurde untersagt.

Diebstahl in einem Haushaltswarengeschäft eskaliert - 45jähriger beschäftigt die Polizei und Rettungsdienst am Wochenende mehrfach

Am Sonnabend, den 22.06.2024, gegen 16.03 Uhr, wurde ein 45jähriger Mann aus St. Andreasberg durch Mitarbeiter eines Haushaltswarengeschäfts bei einem Diebstahl beobachtet. Als der Täter von dem Personal angesprochen und festgehalten wird, versucht dieser sich durch körperliche Gewalt loszureißen und mit dem Diebesgut zu flüchten. Zwei Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt. Erst mit dem Eintreffen der Polizei kann der Täter fixiert werden. In weiterer Folge wird er in Gewahrsam genommen. Erste, strafprozessuale Maßnahme wurden eingeleitet, um mehrere Strafverfahren zu verfolgen.

Bereits am Freitag, den 22.06.2024 war der 45jährige durch einen Diebstahl in einem Bad Harzburger Drogeriemarkt polizeilich in Erscheinung getreten. Einige Stunden später erweckte er offensichtlich einen hilflosen Eindruck, als er in einer Bushaltestelle schlief. Die von Passanten angeforderten Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden jedoch von dem 45jährigen bedroht. Der erneute Einsatz der Polizei führte zu einer richterlich angeordneten, freiheitsentziehenden Maßnahme gegen den Mann, um zunächst weitere Straftaten zu verhindern.

PKW ohne Pflichtversicherung

Am Sonnabend, den 23.06.2024, gegen 23.55 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg einen PKW in der Bad Harzburger Innenstadt. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 30jährige aus Goslar keinen Pflichtversicherungsschutz für sein Fahrzeug vorweisen konnte. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die amtlichen Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

