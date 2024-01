Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung an Einmündung Bundesstraße

Autobahnanschlussstelle - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 98 von Lörrach kommend und wollte am Montag, 22.01.2024, kurz vor 09.00 Uhr, an der Anschlussstelle Eimeldingen nach links auf die Bundesstraße B 3 abbiegen. Dabei übersah er eine aus Eimeldingen von links kommende, vorfahrtsberechtigte 58-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur seitlichen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt. An ihrem Pkw dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

