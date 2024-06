Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.06.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 21.06.2024, zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, befährt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Gartenstraße, aus Richtung Frankfurter Straße kommend, in Richtung Bahnhofstraße, in Seesen. Als dieser am dem am rechtsseitigen Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 68-jährigen Bad Salzdetfurthers vorbeifährt streift dieser die linke Fahrzeugseite. Durch das Touchieren wird der linke Außenspiegel sowie die Fahrzeugsäule des Pkw des Bad Salzdetfurthers beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schadenswert in Höhe von 500,00 EUR. Der Verursacher verlässt die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weshalb die Polizei Seesen mögliche Zeugen bittet Hinweise und / oder Beobachtungen unter der Tel.: 05381-9440 zu tätigen.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell