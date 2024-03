Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Feuerwehr befreit eigeklemmten Fahrzeugführer - zwei Verletzte nach Unfall bei Berzhahn

Berzhahn (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 03.03.2024 gegen 02:35 Uhr wurden die Feuerwehren aus Berzhahn, Willmenrod, Gemünden und Westerburg zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Kreisstraße 92 bei Berzhahn alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden ein Fahrzeug in Seitenlage vor. Der Beifahrer konnte sich bereits eigenständig befreien. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Feuerwehr Westerburg mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem PKW befreit. Hierzu musste das Fahrzeugdach entfernt werden. Beide Insassen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Die K92 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 04:15 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Berzhahn, FF Gemünden, FF Willmenrod, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei, Rettungsdienst (Zwei Rettungswagen), Notarzt

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

47 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell