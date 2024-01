FW VG Westerburg: ECall Fahrzeug-Notrufsystem meldet Unfall - Drei Personen bei Zusammenstoß auf der L-288 bei Westerburg verletzt

Feuerwehren VG Westerburg

Am Abend des 25. Januar 2024 wurden die Feuerwehren aus Westerburg, Wengenroth und Gershasen durch die Integrierte Leitstelle Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit zunächst unklarer Lage auf die Landesstraße 288 alarmiert. Das ECall Notrufsystem eines der beteiligten Unfallfahrzeuge hatte ausgelöst. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei beteiligte Fahrzeuge mit insgesamt drei verletzten Personen vor. Glücklicherweise war niemand in den verunfallten PKW eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren versorgten und betreuten die verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Weiterhin musste die Unfallstelle weiträumig ausgeleuchtet werden. Hierzu wurde die Drehleiter der Feuerwehr Westerburg, welche an ihrem Korb starke Flutlichtstrahler angebracht hat, eingesetzt. Die drei Unfallbeteiligten PKW Insassen wurden nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung mit mittelschweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 20:00 Uhr beendet

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Wengenroth, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg Weitere Hilfsorganisationen: Polizei, Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, Notarzt Anzahl der Kräfte Feuerwehr: 27 Einsatzkräfte

