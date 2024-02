Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Junger Fahrer kracht auf Bundesstraße 255 in Leitplanke

Höhn (ots)

Zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person mussten am Donnerstag, den 15. Februar 2024 gegen 13:25 Uhr die Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg auf die B 255 Höhn in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ausrücken. Vor Ort fanden die ersteintreffenden Einsatzkräfte einen verunfallten PKW vor, der augenscheinlich in die Leitplanke eingeschlagen war. Der Fahrzeugführer wurde bereits durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Da das Fahrzeug aufgrund des Aufschlages zu dicht an der Leitplanke stand konnte die Person zu dem Zeitpunkt nicht aus dem Fahrzeug befreit werden. Aus diesem Grund wurde der verunfallte PKW mit Hilfe des HLF (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug) der Feuerwehr Höhn von der Leitplanke weggezogen, sodass der Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte. Die B 255 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Neuhochstein und die nachalarmierte Feuerwehr Hellenhahn-Schellenberg vollgesperrt. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen unter Notarztbegleitung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 15:00 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Höhn, FF Oellingen, FF Schönberg, FF Neuhochstein, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg, FF Hellenhahn-Schellenberg, FEZ Rennerod

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

38 Einsatzkräfte

