Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Feuer in Kellerraum - Elf Personen können Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Westerburg (ots)

Zu einem Kellerbrand mit Menschenrettung mussten am 09. Februar 2024 um 22:47 Uhr die Feuerwehren aus Westerburg, Gershasen, Sainscheid, Wengenroth in die Straße "Am Zollhof" in Westerburg ausrücken. Vor Ort stellten die ersteintreffenden Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses fest. Umgehend wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in den Keller entsandt, um das Feuer zu bekämpfen. Nach einer weiteren Erkundung bestand schnell die Gewissheit, dass alle elf Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, dieses unverletzt verlassen konnten. Eine zunächst als vermisst gemeldete Person konnte zum Glück ebenfalls außerhalb des Gebäudes angetroffen werden. Auf Grund der Anzahl von vermeintlich betroffenen Personen wurde durch die Integrierte Leitstelle Montabaur der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter sowie eine Vielzahl von Kräften des Rettungsdienstes hinzualarmiert. Nach der erfolgreichen Bekämpfung des Brandes wurde das Gebäude mittels zwei Belüftungsgeräten vom Brandrauch befreit und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 00:15 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Wengenroth, FF Sainscheid, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei, Rettungsdienst (zwei Rettungswagen), Notarzt, Organisatorischer Leiter, Leitender Notarzt, DRK OV Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

45 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell