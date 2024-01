LPI-NDH: Diesel aus Lkw entwendet

Nordhausen (ots) - Am Montag kam es in der Stolberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Krankenfahrstuhlfahrer beteiligt war. Eine Autofahrerin beabsichtigte gegen 13 Uhr aus der Ludolfingerstraße in die Stolberger Straße einzufahren und übersah hierbei vermutlich den 83-Jährigen, welcher sich durch die Kollision verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in das nahegelegene Klinikum zur medizinischen ...

