Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.06.2024

Goslar (ots)

Dreifacher Geldbörsendiebstahl in Lebensmittelgeschäften Am Freitag, den 21.06.2024, im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde der Polizei Seesen insgesamt drei Diebstähle von Geldbörsen samt Inhalt, in zwei Lebensmittelgeschäften in der Braunschweiger Straße in Seesen, bekannt. Bislang unbekannte Täter entwenden das Portemonnaie der Geschädigten, die auffälliger Weise im Alter zwischen 70 Jahren und 83 Jahren sind, welche in den Handtaschen im Einkaufwagen abgelegt waren. Das Diebesgut beläuft sich dabei u.a. auf Bargelder, welche zweimalig im oberen zweistelligen sowie einmalig im mittleren dreistelligen Bereich beziffert sind. Mögliche Zeugen und / oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Seesen unter der 05381-9440 zu melden.

Hierzu ergeht nochmal der ausdrückliche Rat Taschen und Geldbörsen nicht in Einkaufskörben oder -wagen unbeaufsichtigt zu belassen, sondern möglichst nah an der Körpervorderseite zu tragen. Des Weiteren sollten Dokumente und Zahlungsmittel in verschiedenen verschlossenen Innentaschen gelagert werden, sodass ein unauffälliges Agieren an den bzw. Hineingreifen in die Taschen nicht möglich ist.

Verkehrsunfall mit verletzter Mofafahrerin Am Freitagmorgen, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Langelsheim und einer 36-jährigen Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin befuhr die Gartenstraße, in Richtung Frankfurter Straße, in welche sie rechtseinbog. Dabei missachtete sie den in der Frankfurter Straße befindlichen und von links kommenden vorfahrtsberechtigten Langelsheimer, welcher den Einmündungsbereich der Gartenstraße bereits passierte, sodass sie auf dessen Pkw auffuhr. Dabei wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Ebenso entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 2.700,00 EUR.

