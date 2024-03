POL-WAF: Oelde. Auto im Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (18.03.2024, 17.00 Uhr) und Dienstag (19.03.2024, 06.32 Uhr) in ein Gebäude an der Straße Am Hagen in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen. Sie verschafften sich vermutlich über eine Kellertür Zugang zu dem Gebäude des Kreisdekanats und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Das Öffnen misslang, die Täter flüchteten anschließend. Zwischen Montag ...

