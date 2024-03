Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Alleinunfall am Dienstag (19.03.2024, 19.30 Uhr) in Telgte leicht verletzt worden.

Die 53-jährige Telgterin gab an, in der Nähe der Shell Tankstelle mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Ein Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten die Frau an der Straße Münstertor fest. Da sie starke körperliche Auffälligkeiten, die auf Alkoholkonsum hindeuteten aufwies, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv. Aufgrund der leichten Verletzungen forderten die Beamten einen Rettungswagen an, der die 53-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Hier sollten auch weitere polizeiliche Maßnahmen wie die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt werden.

Nachdem die Telgterin erst allem zugestimmt hatte, wechselte plötzlich ihre Stimmung, sie verweigerte sich den Maßnahmen und wurde den Beamten gegenüber immer aggressiver. Mittels einfacher körperlicher Gewalt wurde die Frau daran gehindert aus dem Krankenhaus zu flüchten, die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell