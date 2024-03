Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zwei Einbrüche in einer Nacht

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag (18.03.2024, 17.00 Uhr) und Dienstag (19.03.2024, 06.32 Uhr) in ein Gebäude an der Straße Am Hagen in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen. Sie verschafften sich vermutlich über eine Kellertür Zugang zu dem Gebäude des Kreisdekanats und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Das Öffnen misslang, die Täter flüchteten anschließend.

Zwischen Montag (18.03.2024, 19.30 Uhr) und Dienstag (19.03.2024, 06.15 Uhr) ist in ein weiteres Gebäude in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen worden. Über ein Tor verschafften sich die Täter Zugang zu der Garage eines Einfamilienhauses in der Bernhard-Schulte-Straße. Hier stahlen sie unter anderem Gartengeräte, Akkus und Pedelecs. Einen Teil der Beute ließen sie an anderer Stelle in der Nachbarschaft zurück.

Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen wird nicht ausgeschlossen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, zum Verbleib der Beute, hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder weiß etwas von den Einbrüchen? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell