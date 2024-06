Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.06.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 20.06.2024 zwischen 13:30 Und 13:45 Uhr entwendet ein unbek. Täter-/in die Geldbörse einer geschädigten 71jährigen aus Salzgitter aus deren Rucksack im Geschäft Aldi. Die Geschädigte habe hierbei die Tat erst bemerkt, als man sie auf ihren offen stehenden Rucksack hinwies. Zur Zeit gibt es keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Täter. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Seesen

Am 20.06.2024 meldet ein 78jähriger Zeuge aus Rhüden eine illegale Müllentsorgung im Waldgebiet nahe Rhüden. Unbek. Täter haben dort mehrere Kubikmeter asbesthaltigen Bauschutt entsorgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren/Umweltdelikt eingeleitet. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Langelsheim

Am 20.06.2024 meldet ein aufmerksamer Hahäuser eine illegale Müllentsorgung in der Feldmark in Hahausen. Unbek. Täter entsorgten diverse PKW-Teile an einem Feldweg in Rtg. Modellflugplatz. Es gibt zur Zeit keine Hinweise auf die/den Täter. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell