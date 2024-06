Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.06.2024

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Goslarer Innenstadt ein schwarzer Dacia Duster durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Dacia hatte von Sonnabend, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, auf dem Parkplatz am Christian-von-Dohm-Platz gestanden. Das unfallverursachende Fahrzeug touchierte diesen vermutlich beim Ausparken und verursachte Schäden an der hinteren linken Seite in Höhe von geschätzt 3.000 Euro.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegengenommen.

+++

Am Montag wurde zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf der Alte Heerstraße in Goslar ein geparkter VW Golf beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Vermutlich im Vorbeifahren streifte das bislang unbekannte Fahrzeug den in Höhe Hausnummer 21 geparkten roten VW Golf und hinterließ Schäden am Außenspiegel sowie am vorderen linken Radkasten. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar führt ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell