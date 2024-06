Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.06.2024

Goslar (ots)

Einbruch und Sachbeschädigung im Schwimmbad "Aquqantic"

In dem Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zum "Aquantic" in Goslar und beschädigten unter anderem Mülltonnen, Spielgeräte, Böden und Sprungtürme sowie die Außenfassade des Schwimmbades mit Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-3390 entgegen.

