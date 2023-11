Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231114.2 Kiel: Tatverdächtiger in U-Haft (Folgemeldung zu 231113.2)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Montagnachmittag erließ ein Richter am Kieler Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehl gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kieler Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden fortgeführt.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell