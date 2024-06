POL-GS: Pressemeldung zu einem polizeilichen Einsatz am Goslarer Bahnhof

Goslar (ots) - Trickdiebstahl an der Haustür Ein bislang unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich am Freitag, den 14.06.24, gegen 10:00 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Charlotte-Müller-Weg in Goslar. Hier gab der Täter gegenüber der Bewohnerin eine Zugehörigkeit zu einem Pflegedienst an und begab sich anschließend in die Räumlichkeit, um zielgerichtet Wertgegenstände unbekanntem Umfangs zu entwenden. ...

