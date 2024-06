POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 15.06.2024

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung der PI Goslar vom 15.06.2024

Trickdiebstahl an der Haustür

Ein bislang unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich am Freitag, den 14.06.24, gegen 10:00 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Charlotte-Müller-Weg in Goslar. Hier gab der Täter gegenüber der Bewohnerin eine Zugehörigkeit zu einem Pflegedienst an und begab sich anschließend in die Räumlichkeit, um zielgerichtet Wertgegenstände unbekanntem Umfangs zu entwenden. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Brand eines Papiercontainers

Am Samstag, 15.06.2024, gegen 00:00 Uhr, gerät ein Altpapiercontainer auf einer Parkfläche in der Feldstraße in Goslar in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr wird der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container unterbunden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an einem PKW

Am Freitag, 14.06.2024 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr wird eine Scheibe eines PKW in der Liegnitzer Straße in Goslar beschädigt. Hierbei wird die Scheibe vollständig zerstört. Der Verursacher verließ unerkannt den Ereignisort.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen Am Freitag, 14.06.2024 um 09:00 Uhr befährt ein 64jähriger PKW-Führer die B 6 in Richtung Jerstedt. Nach dem Passieren des Kreuzungsbereichs B 6/ B 82 und der Beendigung der baulichen Trennung, versucht dieser verbotswidrig einen Wendevorgang in Richtung Goslar durchzuführen. Hierbei übersieht er die herannahende, 44jährige PKW-Führerin, welche den linken Fahrstreifen in Richtung Goslar befährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die 44jährige Fahrzeugführerin wird hierdurch leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Motorradunfall mit verletzter Person

Die 25jährige Führerin befährt mit ihrem Leichtkraftrad am 14.06.2024 gegen 15:42 Uhr die L 516 von Lautenthal in Richtung Hahnenklee. Im Verlauf einer Linkskurve gerät sie mit ihrem Krad, aus bislang unklarer Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Hierbei wird die Fahrzeugführerin verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.g. Ereignissen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

