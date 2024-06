Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.06.2024

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Kurz nach Mitternacht wurde am Montag ein 46- jähriger Goslarer einer Verkehrskontrolle auf der Hildesheimer Straße in Goslar unterzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann seinen E-Scooter mit mehr als zwei Promille im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Darüber hinaus waren noch falsche Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht.

+++

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Dienstagabend zu Mittwochmorgen kam es auf der Stettiner Straße in Goslar zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Transit, indem die Beifahrerseite des Fahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Bedrohung und Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn. Seesen/BAB 7. Am Mittwochabend wird dem Polizeikommissariat Seesen ein Bedrohungssachverhalt angezeigt. Ein 25-jähriger Mann aus Berlin soll mit einem Pkw Audi in Richtung Rhüden unterwegs gewesen sein, um eine Klärung bei Sorgerechtsstreitigkeiten herbeizuführen. Gegen 01.20 Uhr am frühen Donnerstagmorgen kann der Beschuldigte mit seinem Pkw durch Kräfte der Polizei auf der B82 im Bereich Rhüden festgestellt werden. Nach Missachtung von Haltesignalen flüchtet der Beschuldigte auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover. Im Rahmen der Nacheile werden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Goslar und der Autobahnpolizei Hildesheim eingesetzt. Über eine Strecke von etwa 8 km überschreitet der Audi-Fahrer zeitweise Geschwindigkeiten von über 200 km/h. Um 01.30 Uhr kann er auf der Autobahn gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Berliner unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Pkw beschlagnahmt. Die Ermittlungen wurden hinsichtlich Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit einem illegalen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-jährige Mann nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig am frühen Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Pressemeldung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell