Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Vorfälle in Oberveischede

Olpe (ots)

Zu einer ungewöhnlichen Häufung an Einsätzen von Feuerwehr und Polizei kam es am Montag (18.03.2024) im Bereich Oberveischede. Bereits gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass an der B55 aus einer Gruppe Jugendlicher heraus Eier gegen vorbeifahrende LKW geworfen wurden. Kurz bevor die Polizei vor Ort eintraf erfolgte zudem die Meldung, dass besagte Jugendliche offenbar im Bereich eines Schnellrestaurants beim Zündeln beobachtet wurden. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen hatten sich die Jugendlichen schon fluchtartig von der Örtlichkeit entfernt. Die Beamten stellten in unmittelbarer Nähe zum Gebäude eine Metallbox mit Brennholz fest, welche bereits in Brand geraten war. Die Flammen konnten von den Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher eingedämmt und anschließend durch die Feuerwehr komplett gelöscht werden. Dennoch entstand auch ein Schaden an dem Gebäude. Eine Fahndung nach den Jugendlichen im Nahbereich verlief negativ. Stattdessen erfolgten im Verlauf des Nachmittags noch weitere Anzeigenaufnahmen, weil es zu Sachbeschädigungen und Vandalismus im Ort gekommen war. So wurde auch die Kirche "St.-Luzia" in Mitleidenschaft gezogen. Die Täter hatten hier ein Weihwasserbecken beschädigt, Kerzen entwendet und Gebetsbücher umhergeworfen. In einem Schafsgehege hatten Unbekannte am späten Nachmittag zudem mit Markierungsspray ihr Unwesen getrieben und auf der Wiese einen Heuballen entzündet. Zu guter Letzt kam es zum Brand einer Scheune in einem Waldgebiet. Diese diente zur Lagerung von Brennholz und brannte komplett nieder. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können vorsätzliche Brandstiftungen nicht ausgeschlossen werden. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

