Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.06.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstagvormittag kam es in Goslar auf der Lilienthalstraße in Höhe der Robert- Koch- Straße zu einem Verkehrsunfall. Der von der Lilienthalstraße in die Robert- Koch-Straße linksabbiegende 21- jährige Liebenburger missachtete die Vorfahrt des ihm aus Richtung Krankenhaus entgegenkommenden 23- jährigen Mannes aus Clausthal- Zellerfeld und es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 15.000EUR. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.

+++

Fahren trotz Fahrverbot

Am Dienstagmorgen wurde eine 30- jährige Goslarerin, die mit ihrem VW Golf unterwegs war, auf der Bornhardtstraße in Goslar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau ein Fahrverbot auferlegt bekommen hatte und ohne Führerschein unterwegs war. Weiterhin besteht ein Verdacht, dass die Goslarerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell