Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar und Langelsheim für die Zeit von Freitag, 07.06.2024, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 09.06.2024, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Langelsheim - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, befährt ein 41-jähriger E-Scooter Fahrer die Harzstraße in Langelsheim. Der aus dem Landkreis Goslar kommende Mann prallt, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, gegen eine Bordsteinkante und stürzt daraufhin zu Boden. Hierbei wird er verletzt und anschließend für weitere Untersuchungen dem Krankenhaus zugeführt. Bei der Atemalkoholüberprüfung wird ein Wert von knapp 2 Promille festgestellt. Bei dem Verletzten wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am E-Scooter entsteht augenscheinlich geringer Sachschaden.

Goslar-Innenstadt - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin

Am heutigen Sonntag, gegen 11:05 Uhr, befährt ein VW-Fahrer die Charley-Jacob-Straße in Richtung Kornstraße. Beim Linksabbiegen in die Kornstraße kommt es zum Zusammenstoß mit einer 79-jährigen Fußgängerin, die die Kornstraße in Richtung Christian-von-Dohm-Platz quert. Die Fußgängerin kommt zu Fall, verletzt sich dabei augenscheinlich leicht und wird für weitere Untersuchungen mit einem RTW dem Krankenhaus zugeführt. Am PKW des 21-jährigen entsteht kein Sachschaden.

