Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.06.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Steinwurf

Am 08.06.2024, gegen 19:25 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der St.-Annen-Straße in Seesen. Eine bislang unbekannte Person schmiss einen Stein gegen ein Fenster des Wohnhauses, wodurch dieses beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell