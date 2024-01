Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung Kfz, Verkehrsunfallflucht, Verkehrsunfall mit Personen- sowie Sachschaden.

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an KFZ: Am 11.01.2024 (zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr) zerkratzt ein bislang unbekannter Täter einen Pkw, welchen die Geschädigte in der Rosenstraße in Seesen zuvor abgestellt hatte. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Verkehrsunfallflucht: Zwischen dem 12.01.2024 (17:30 Uhr) und dem 13.01.2024 (08:45 Uhr) befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Lange Straße in Seesen und beschädigt beim Vorbeifahren den dort rechts am Straßenrand geparkten Pkw der Geschädigten. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr: Am 14.01.2023 stellte die Polizei, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen 52jährigen Fahrzeugführer fest, welcher seinen Pkw, unter Beeinflussung von Alkohol, in der Langen Straße in Seesen führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden: Am 15.01.2024, ca. 02:20 Uhr, befährt ein 51jähriger Verkehrsteilnehmer den Heidbergstrift und biegt im Folgenden auf die Weiße Sandgrube ab. In diesem Zusammenhang touchiert der Fahrzeugführer den dort ordnungsgemäß abgestellten Lkw des Geschädigten. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person und Sachschaden: Am 15.01.2024, ca. 21:40 Uhr, befährt ein 58jähriger Verkehrsteilnehmer die Hochstraße in Richtung Fritz-Züchner-Straße in Seesen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verliert der Fahrzeugführer kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und beschädigt dabei den entgegenkommenden Pkw der 24jährigen Verkehrsteilnehmerin - unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur Braunschweiger Straße. Dabei wird die Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person und Sachschaden: Am 15.01.2024, um 18:15 Uhr, befahren drei Verkehrsteilnehmer/innen, hintereinander die Anschlussstelle A7 in Seesen. Vor dem dortigen Einmündungsbereich zur B243 kommen die 33jährige und 25jährige Fahrzeugführerinnen, mit ihrem jeweiligen Pkw, verkehrsbedingt zum Stehen. Auf winterglatter sowie schneebedeckter Fahrbahn erkennt der letztere 28jährige Verkehrsteilnehmer dieses zu spät und fährt auf den vor ihm wartenden Pkw auf und schiebt diesen wiederum in den davorstehenden Pkw der dritten Verkehrsteilnehmerin. Dabei wird eine 33jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Zudem entsteht Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell