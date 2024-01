Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 15.01.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung am Balkon

Wolfshagen. Zu einer Sachbeschädigung an einem Balkon kam es am Montag gegen 09:45 Uhr. Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus wurde eine Glasflasche von der Straße im Tölletal aus auf eine Balkoneinfassung eines Hauses geworfen. An der Balkoneinfassung entstand Sachschaden. Kurz vor der Tat sollen sich die Jugendlichen am Nahkauf im Ort aufgehalten haben. Täterhinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell