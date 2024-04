Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Glascontainer brennt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein Unbekannter legte am 29.04.2024 ein Feuer an einem Glascontainer in der Königsberger Str. . Ein Sarstedter, der gg. 14:00 Uhr dort Altglas wegbringen wollte, bemerkte den Qualm und die Flamme vor dem Container und löschte zunächst mit eigenen Mitteln. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Sarstedt löschte nach. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

