POL-HI: Unbekannte entwenden Schlangenterrarium aus Wohnung

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Ein 49-jähriger Sarstedter parkte seinen Kleintransporter am Freitag, 26.04.2024, gegen 13.00 Uhr, im Bereich des Wendehammers in der Nußbaumstraße. Als er am Montag, 29.04.2024, gegen 06.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten Kleintransporter bei einem Rangiervorgang ...

mehr