POL-GS: Pressemeldung Polizei Goslar vom 16.06.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit drei verletzten Person

Am 15.06.2024 gegen 09:15 Uhr befuhr eine 31jährige PKW-Führerin die Bromberger Straße in Richtung Ortelsburger Straße in Goslar. Im Kreuzungsbereich übersah sie den auf der Marienburger Straße fahrenden PKW einer 49jährigen Fahrzeugführerin mit ihrer 50jährigen Beifahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

Motorradunfall

Am 15.06.2024 gegen 13:42 Uhr befuhr ein 20jähriger Motorradfahrer die B 498 in Richtung Okertalsperre im Landkreis Goslar. Im Verlauf einer Linkskurve stürzte der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache und kam am rechten Fahrbahnrand an der Leitplanke zum Liegen. Am Krad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Versorgung vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Personen mit Anscheinswaffen am Bahnhof Goslar

Am 16.06.2024 zwischen 14:56 Uhr und 16:08 Uhr kam es am Bahnhof Goslar, Bahnhofsvorplatz, zu Meldungen, dass sich eine Personengruppe dort aufhalte und von einer dieser Personen eine Waffe offen bei sich geführt werde. Ebenfalls seien von dieser Person Schussabgaben auf die eigenen Begleiter erfolgt, als auch auf unbeteiligte Personen mit dieser Waffe gezielt worden. Durch eingesetzte Polizeikräfte konnte umgehend eine Personengruppe ausgemacht werden, wobei eine männliche, heranwachsende Person eine Waffe in der Hand hielt. Die sich im Nachgang als Spielzeugwaffe herausstellende Waffe wurde sichergestellt. Gegen den Verursacher wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurden bei den gemeldeten Vorfällen keine Personen verletzt.

Trunkenheit im Verkehr/Fahrrad

In den frühen Morgenstunden des 16.06.2024 um 03:40 Uhr wurde auf der B 82 in Fahrtrichtung Goslar ein Radfahrer mit seinem Pedelec festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und im Anschluss wieder entlassen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 16.06.2024 um 06:46 Uhr meldet ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Transporter im Straßengraben der K 1, Jerstedter Straße, zwischen Langelsheim und Jerstedt. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte am Unfallort zunächst nicht angetroffen werden. Weiterführende Ermittlungen führten zum Antreffen dessen an einer anderen Anschrift. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen die zu den o.g. Sachverhalten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Goslar unter der Rufnummer 05321-339-0 zu melden.

i.A. Simson, PHK`in

