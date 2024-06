Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.06.2024

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.06.2024, gegen 21:10 Uhr, wurde ein 23-jähriger Seesener im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Funkstreife des PK Seesen in der Katelnburgstraße in Rhüden kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des genutzten PKW war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell