POL-WOB: Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet mit Fahrrad

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Händelstraße 04.06.2024, 04.57 Uhr Am Dienstagmorgen wurde ein 26 Jahre alter Wolfsburger bei einem Einbruch in einen Keller in der Händelsstraße in Wolfsburg auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen. Am frühen Dienstagmorgen verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein ihr unbekannter ...

