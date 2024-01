LPI-SHL: Einbruch in Gartenbungalow

Suhl (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 15.11.2024 bis 28.01.2024, 14:30 Uhr, in eine Garage in der Straße "Am schwarzen Wasser" in Suhl einzubrechen. Der Versuch scheiterte und ein Schaden von etwa 50 Euro entstand am Schloss der Garage. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0024722/2024. Rückfragen ...

