LPI-SHL: Auf Leitplanke aufgefahren

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eine doppelte Kunststoffscheibe eines Rolltores an einer Werkhalle auf dem Grundstück einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Ersten Erkenntnissen nach schafften es die Täter nicht ins Innere der Halle. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr