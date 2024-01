Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Werkhalle

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eine doppelte Kunststoffscheibe eines Rolltores an einer Werkhalle auf dem Grundstück einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Ersten Erkenntnissen nach schafften es die Täter nicht ins Innere der Halle. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0024962/2024 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell