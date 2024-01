Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrekturmeldung zu "Vorfahrt missachtet" vom 25.01.2024

Bad Salzungen

Entgegen der Meldung vom 25.01.2024 befuhr der 48-jährige VW-Fahrer die Wilprechtrodaer Straße in Richtung Stadion in Bad Salzungen und damit die Vorfahrtsstraße. Die 79-jährige Fiat-Fahrerin fuhr als Wartepflichtige aus der Friedrich-Engels-Straße kommend zu weit in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Der 48-Jährige verletzte sich durch die Kollision und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

