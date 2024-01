Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wegweiser umgefahren

Leimbach (ots)

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Sonntagvormittag die Bundesstraße 62 in Bad Salzungen in Richtung Leimbach. Auf der glatten Fahrbahn verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw, geriet in Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Wegweiser. Die junge Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Um ihren kaputten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.

