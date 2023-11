LPI-EF: Gartenhäuser aufgebrochen

Erfurt (ots) - Wertsachen im Auto locken immer wieder Diebe an. So auch am Mittwoch in Erfurt. Ein 61-jähriger Mann hatte zwischen 17:30 Uhr und 18:55 Uhr seinen Renault in der Nähe der Kirche am Fischersand geparkt. Während er einen Termin wahrnahm ließ er mehrere Gegenstände im Wagen zurück, die das Interesse eines Unbekannten weckten. Ein Dieb schlug die Seitenscheibe des Autos ein und stahl einen Rucksack, eine Musikbox sowie Bargeld und EC-Karten im Wert von ...

mehr