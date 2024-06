Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellereinbrecher auf frischer Tat ertappt - Täter hat offenen Haftbefehl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Händelstraße

04.06.2024, 04.57 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein 26 Jahre alter Wolfsburger bei einem Einbruch in einen Keller in der Händelsstraße in Wolfsburg auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

Am frühen Dienstagmorgen verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein ihr unbekannter Mann dabei war in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße einzubrechen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten kam ihnen aus Richtung des Hauses eine Person mit einem Werkzeugkoffer und einer Getränkekiste entgegen, auf die die Beschreibung zutraf. Als der Mann durch die Polizeibeamten angesprochen wurde, stellte er die Gegenstände ab und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den 26-Jährigen einholen und festhalten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Wolfsburger ein Alternativ-Haftbefehl vorlag, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Eine Inaugenscheinnahme des Mehrfamilienhauses in der Händelstraße ergab, dass in einen Kellerraum eingebrochen worden war.

Die von dem 26-Jährigen mitgeführten Gegenstände konnten dem Einbruch in den Keller zugeordnet werden.

Der Wolfsburger wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gefahren.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell