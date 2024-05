Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in ehemaliger Schlachtfabrik - Ursache bisher unbekannt

Schöningen (ots)

Schöningen, Gabelsberger Straße

30.05.2024, 06.37 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmorgen das Gebäude eines ehemaligen Schlachtbetriebes in der Gabelsberger Straße in Schöningen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des leerstehenden Schlachtbetriebs in der Gabelsberger Straße und verständigte umgehend die Feuerwehr. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Rettungskräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Scheune und Wohnhaus verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die Gabelsberger Straße für drei Stunden voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem Gebäude hoher Sachschaden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell