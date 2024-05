POL-WOB: Versammlungen im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung der Volkswagen AG - Polizei vermeldet ruhigen Einsatzverlauf

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Holzberg 26.05.24, 21:55 Uhr Am späten Sonntagabend kam es in Helmstedt in der Straße Holzberg zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 58 Jahre alter Fahrzeugführer steuerte seinen PKW mit 2,20 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass hier nicht mehr passiert ist: ...

