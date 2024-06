Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

In der Nacht des 02.06.2024 kam es gg. 02:15 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Höhe des dortigen Schnellrestaurants Burger King zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr der spätere Geschädigte mit seinem Pkw den rechten von zwei Fahrstreifen, als der Unfallverursacher seinerseits vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechselte. Dabei touchierte der Pkw des Unfallverursachers das Fahrzeugheck des Geschädigten. Beide Beteiligten hielten an der Unfallstelle an, jedoch entfernte sich der Unfallverursacher nach kurzer Verweildauer wieder vom Unfallort, ohne Bekanntgabe seiner Personalien. Das amtliche Kennzeichen des Unfallverursachers ist bekannt, so dass entsprechende Ermittlungen andauern.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell