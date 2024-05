BPOLD-B: Schleusung auf der Autobahn 12 aufgedeckt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag stürzte eine Frau am S-Bahnhof Ostkreuz ins Gleis. Eine heranfahrende S-Bahn musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Kurz nach Mitternacht soll eine Frau aus Unachtsamkeit in die S-Bahngleise am Bahnhof Ostkreuz gestürzt sein, weil sie beim Gehen auf ihr Smartphone schaute. Eine gerade einfahrende ...

mehr