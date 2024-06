Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Seniorin bestohlen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Elzweg

04.06.2024, 12.55 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagmittag mit einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung im Elzweg in Helmstedt und bestahlen eine ältere Dame.

Am Dienstagmittag klingelte es bei der älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus im Elsweg. Über eine Gegensprechanlage wurde der Seniorin mitgeteilt, dass Mitarbeiter einer Firma Wasserleitungen kontrollieren müssten. Die Seniorin ließ daraufhin das vermeintliche Handwerker-Paar in ihre Wohnung. Die unbekannte Frau erklärte, dass es im Zusammenhang mit einer Baustelle im Elzweg in Nachbarhäusern bereits zu Wasserrohrbrüchen gekommen sei. Gemeinsam mit der falschen Handwerkerin ging die ältere Dame ins Badezimmer und ließ das Wasser laufen. Der unbekannte Mann gab an, in der Küche das Wasser kontrollieren zu wollen. Dies kam der Seniorin nun etwas merkwürdig vor und sie wollte einen Nachbarn zur Unterstützung holen. Der unbekannte Mann wurde daraufhin sehr unhöflich und stellte sich der Wohnungsinhaberin in den Weg, was die Seniorin sehr einschüchterte. Nach einiger Zeit verließen die falschen Handwerker die Wohnung und die ältere Dame stellte fest, dass aus dem Schlafzimmer und Wohnzimmer zwei Schmuckschatullen und Bargeld fehlte.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte ein südeuropäisches Aussehen. Er hatte ein rundes Gesicht und sehr kurze Haare sowie einen muskulösen Körperbau. Der Mann sprach mit leichtem Akzent und trug eine gelbliche Jacke und eine lange dunkle Hose.

Die Täterin war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatte ein südeuropäisches Aussehen. Sie hatte lange, zu einem Zopf gebundene, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Bluse und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Unbekannte sprach mit einem leichten Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können oder gesehen haben, ob sie in ein Fahrzeug gestiegen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05321/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell