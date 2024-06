Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 67-jähriger Mann Geld geraubt -Täter flüchtet unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sauerbruchstraße

04.06.2024, 16.00 Uhr

Am Dienstagnachmittag überfiel ein unbekannter Täter einen 67 Jahre alten Mann in der Sauerbruchstraße in Wolfsburg und entwendete ihm Bargeld.

Der 67-Jährige war am Dienstagnachmittag aus Richtung Südkopf kommend auf der Sauerbruchstraße unterwegs, als unvermittelt ein fremder Mann von hinten an ihn herantrat und ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche nehmen wollte. Dies konnte der Wolfsburger zunächst verhindern, wurde aber in der weiteren Folge von dem unbekannten Täter in ein Gebüsch gestoßen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe der Geldbörse aufgefordert. Der 67-Jährige händigte dem Täter unter dem Eindruck des Geschehens einen geringen Bargeldbetrag aus, woraufhin der Täter in Richtung Planetarium flüchtete.

Der Täter war Anfang 30 Jahre, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte ein schmales Gesicht, dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze dickere Jacke, weiße Schuhe und eine Jeans.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

