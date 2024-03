Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Gegen geparktes Auto gefahren

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Aufgrund einer Ablenkung durch ein heruntergefallenes Handy ist ein 29-Jähriger mit einem Ford Mondeo am Donnerstagabend in der Birkenstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Gegen 20.40 Uhr fuhr der junge Mann auf der Birkenstraße durch eine Kurve. Hierbei rutschte das auf dem Armaturenbrett des Fords abgelegte Handy in den Fußraum. Um zu verhindern, dass das Mobiltelefon unter die Pedale gerät, griff der 29-Jährige nach dem Handy und verzog das Lenkrad. In der Folge kam der Ford nach links und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6. An beiden Wagen entstand knapp 10.000 Euro Sachschaden. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

